Meteorologia: Previsão do tempo para sábado

A previsão do estado do tempo para este sábado, dia 20 de janeiro de 2018, antecipa “formação de geada nas regiões do interior norte e centro” e uma “pequena descida de temperatura”. Para os Açores é antecipado “céu muito nublado com abertas”. A Madeira pode esperar “aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas”.

De acordo com informação da meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), para o continente, neste sábado, é esperado “céu pouco nublado ou limpo, tornando-se geralmente muito nublado no Minho a partir da manhã, nebulosidade que se estenderá gradualmente às restantes regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela a partir da tarde”.

É ainda antecipado “possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral a norte do cabo Mondego a partir do meio da tarde”, acompanhados de “neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais”.

Quanto ao vento será “fraco, soprando moderado (até 30 km/h) de noroeste no litoral a sul do cabo Carvoeiro durante a tarde e nas terras altas”.

Nas regiões do norte, o IPMA espera céu “pouco nublado ou limpo, tornando-se geralmente nublado a partir da manhã” e “possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir do meio da tarde”.

Na zona sul, o IPMA antecipa uma “pequena descida da temperatura” com “céu pouco nublado ou limpo”.

Madeira e Açores

Para a região dos Açores são antecipados “períodos de céu muito nublado com abertas”, com “possibilidade de períodos de chuva fraca”.

Na Madeira, o IPMA antecipa “períodos de céu muito nublado”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas “de noroeste com dois a três metros”. A temperatura da água do mar será entre “14/15ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “16ºC”.

