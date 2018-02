Nas Notícias Sábado traz Sol para o continente e neve para os Açores Por

O tempo será de sol mas com alguma nebulosidade, sobretudo a sul, neste sábado. O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) antecipa também temperaturas baixas no período da noite, em grande parte do território de Portugal continental. Nas ilhas, os Açores podem esperar queda de grazino e neve nos grupos ocidental e central. Na Madeira a chuva também poderá cair em alguns momentos.

Segundo informação dos meteorologistas Cristina Simões e Ricardo Tavares, do IPMA, será um sábado de “céu limpo, aumentando de nebulosidade na região sul”.

Além disso, os especialistas do tempo chamam a atenção para uma provável “ocorrência de aguaceiros fracos no Baixo Alentejo e Algarve”.

Quanto ao vento será “fraco”, neste dia 24 de fevereiro, onde é esperado – tal como nos últimos dias – um “acentuado arrefecimento noturno”.

Madeira e Açores

Se a Madeira pode esperar “ocorrência de períodos de chuva”, os Açores podem assistir à queda de granizo e neve.

Perante uma “descida acentuada da temperatura”, os grupos ocidental e central dos Açores podem enfrentar fenómenos meteorológicos deste tipo, pois vão estar “sob a influência de uma massa de ar polar”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com um a dois metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

Veja o vídeo com a previsão meteorológica:

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar