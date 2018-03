Nas Notícias Meteorologia antecipa sexta-feira de chuva Por

A chuva foi uma constante ao longo da semana e, nesta sexta-feira, o cenário não será diferente. É esperada precipitação, por vezes forte, na generalidade do território nacional. Nos Açores e na Madeira também vão estar reunidas condições para a queda de aguaceiros. Veja as previsões em vídeo.

Segundo a meteorologista Paula Leitão, o dia de sexta-feira será marcado por “aguaceiros por vezes fortes a partir da manhã”, estando ainda reunidas “condições favoráveis à ocorrência de trovoada”.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) avisa ainda para os cuidados necessários com o vento forte, uma vez que são esperadas rajadas superiores a 100 quilómetros por hora, sobretudo nas zonas do litoral e nas terras altas.

A indicação que o IPMA deixa para a zona norte, nesta sexta-feira, é a de que são esperados “aguaceiros, sendo por vezes fortes a partir da manhã” e podem ocorrer trovoada.

Na zona sul, o IPMA espera condições climatéricas semelhantes.

Madeira e Açores

A região dos Açores também terá uma sexta-feira marcada por “aguaceiros por vezes de granizo, e que poderão ser de neve acima dos 1100 metros”.

Para a Madeira são antecipados “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes até ao início da tarde.”

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “sudoeste com três a quatro metros aumentando para quatro a cinco metros a partir da tarde, sendo 2,5 a 3,5 metros a norte do cabo Mondego”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul o IPMA antecipa ondas de “sudoeste com quatro a cinco metros, temporariamente 2,5 a 3,5 metros durante a manhã”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

Veja as previsões do tempo em vídeo:

