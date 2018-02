Meteorologia antecipa Carnaval molhado

O dia de Carnaval será molhado em grande parte do território de Portugal continental e nas ilhas da Madeira e Açores, com a previsão do tempo a antecipar, nesta terça-feira, aguaceiros nas regiões norte e centro, e que podem ser sob a forma de neve nas terras altas.

De acordo com informação das meteorologistas Joana Sanches e Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), para o continente, nesta terça-feira, são esperados “períodos de chuva no litoral da região norte a partir do início da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, e sendo mais frequente e intensa no Minho e Douro litoral”.

Quanto ao vento será “fraco a moderado”.

Nas regiões do norte, as festividades de Carnaval devem ser molhadas e frias, enquanto que no sul o cenário não será muito diferente. De resto, para este dia, os especialistas do tempo antecipam uma “pequena descida da temperatura mínima” a sul.

Madeira e Açores

Para a região dos Açores são antecipados “períodos de chuva durante a madrugada e inicio da manhã, passando a aguaceiros.”

Na Madeira, o IPMA antecipa “períodos de chuva em geral fraca” mas uma “pequena subida da temperatura máxima”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com 2,5 a 3,5 metros”. A temperatura da água do mar será entre “12/13ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “14ºC”.

