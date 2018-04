Nas Notícias Metas do défice não constam do acordo da Geringonça, avisa António Costa Por

O primeiro-ministro rejeitou hoje que os acordos que suportam o Governo se baseiem em metas do défice e salientou que nenhuma medida acordada com os parceiros de esquerda será revista por causa do processo de consolidação orçamental.

António Costa assumiu esta posição sobre o Programa de Estabilidade, que hoje será apresentado publicamente, após ter estado numa reunião de trabalho na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) sobre a preparação do dispositivo especial de combate aos incêndios florestais.

Confrontado com a oposição do Bloco de Esquerda à inscrição de uma meta de défice de 0,7 por cento este ano, o líder do executivo respondeu: “Os compromissos que temos e que estão expressos no Orçamento são sobre políticas e sobre medidas”.

“E não há nenhuma medida ou política que vá ser revista para se cumprir o défice. O défice será cumprido, cumprindo tudo aquilo com que nos comprometemos com os portugueses, com o PEV, PCP e Bloco de Esquerda. Não damos o dito por não dito”, reagiu António Costa.

