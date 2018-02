Metallica tocam ‘Casinha’ em homenagem a Zé Pedro

A banda Metallica decidiu homenagear Zé Pedro dos Xutos & Pontapés, nesta quinta-feira, ao tocar a música ‘A Minha Casinha’, num concerto em Lisboa. O momento ‘poderoso’ levou à ‘loucura’ dos fãs. Veja os vídeos.

O tributo a Zé Pedro, que morreu em novembro de 2017, foi um dos momentos altos do concerto da banda norte-americana, nesta quinta-feira, na capital portuguesa.

O concerto ia, sensivelmente, a meio quando James Hatfield se dirigiu à plateia e avisou que Kirk Hammett e Robert Trujillo iam tocar uma canção conhecida no país.

“Esta canção é dedicada ao Zé Pedro”, disse Trujillo.

E depois ouviram-se os acordes de ‘A Minha Casinha’, perante o público já em delírio e que ajudou naquela momento.

Milhares de vozes uniram-se ao dedilhar de Trujillo e Kirk Hammett e entoram a música.

‘A Minha Casinha’ é uma das músicas mais emblemáticas dos ‘Xutos’. Foi esta canção, por exemplo, que se ouviu no autocarro da Seleção Nacional após a vitória no Euro’2016, quando Ronaldo e companhia entraram no Palácio de Belém para estar com Marcelo Rebelo de Sousa.

Nesta quinta-feira à noite, na Altice Arena, em Lisboa, foram os Metallica que a tocaram, em homenagem a Zé Pedro e viveu-se mais um momento arrebatador de homenagem ao eterno guitarrista dos Xutos & Pontapés.

Veja:

