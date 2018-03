Local Metade da Campeã sem eletricidade há três dias Por

Vários lugares da freguesia da Campeã, em Vila Real, estão há mais de 48 horas sem energia elétrica. Os habitantes não podem sequer aquecer as casas para resistir ao frio e a comida nas arcas começa a estragar-se.

A situação atinge entre 800 a 900 habitantes, “metade da população”, segundo as contas do presidente da Junta, Jorge Maio.

“As pessoas não têm possibilidade de aquecer as casas e estão a entrar em desespero”, alertou o autarca, lembrando que são as populações mais vulneráveis – crianças e idosos – quem mais sofre com a falta de eletricidade.

Para além do problema do aquecimento, a falta de energia faz-se também sentir ao nível alimentar, com muita comida a estragar-se nas arcas que estão há três dias sem funcionar.

Jorge Maio acredita que há ainda entre 450 a 500 habitações sem eletricidade, apesar da EDP já ter colocado “cerca de oito geradores” na freguesia.

“Vamos ter esperança que até ao final do dia se consiga repor o máximo de energia”, uma solução que será sempre provisória, dado haver “mais de 15 postes de média tensão derrubados”.

“De baixa tensão são muitos mais”, acrescentou o presidente da Junta, antecipando que a reposição da normalidade no fornecimento da energia elétrica vai dar “trabalho para alguns dias”.

Citando conversas com a população mais antiga, o autarca garantiu que ninguém se lembra “de uma situação grave como a dos últimos dias”.

“Será das situações mais graves nos últimos 70 anos na Campeã”, concluiu.

