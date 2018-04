Economia Mérito da recuperação do país é das empresas, mas Governo continua a penalizá-las Por

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, atribuiu hoje às empresas o mérito da recuperação económica do país, lamentando que continuem a ser “insuficientemente” apoiadas pelo Governo e penalizadas por uma crescente carga fiscal.

Falando na sessão de abertura do “Congresso CIP 2018 – O Valor das Empresas”, que decorre hoje no Europarque, em Santa Maria da Feira, António Saraiva sustentou que a “recuperação que muitos insistem em discutir se é mérito deste Governo, do anterior ou de uma eventual conjunção de condições propícias ao crescimento”, se deve, na verdade, “às empresas”.

“Em 2017, atingimos o maior nível de crescimento económico em 17 anos por mérito das empresas”, assinala.

“Se a taxa de desemprego está hoje abaixo dos 8 por cento, é porque as empresas geraram mais emprego. As empresas privadas são responsáveis por dois terços do emprego total e empregam mais de 80 por cento dos trabalhadores por conta de outrem”, sustentou ainda.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar