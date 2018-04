Fórmula 1 Mercedes reconhece superioridade da Ferrari em Sakhir Por

A vitória de Sebastian Vettel no Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1 foi sofrida, mas foi o resultado de um melhor trabalho por parte da Ferrari, também reconhecido pela rival Mercedes.

Toto Wollf admitiu que o andamento dos carros italianos em Sakhir foi superior aos prateados de Brackley, e que a sua equipa irá ter bastante dificuldade em renovar o título mundial em 2018. Algo que não parecia possível depois de ver o ritmo dos Mercedes na primeira corrida do ano, na Austrália.

Agora o diretor da equipa Mercedes concede que bater a Ferrari e a Red Bull vai ser complicado: “Sempre disse que a Ferrari, a Red Bull e nós estávamos muito próximos. Mesmo mais do que no ano passado”. Wollf diz que os seus pilotos se sentem “confortáveis no carro”, mas que isso não é suficiente.

Lewis Hamilton, que apenas foi terceiro no Bahrain, depois de ter sido obrigado a partir de nono depois de uma penalização por troca da caixa de velocidades do seu Mercedes, concorda com o seu ‘patrão’: “Os Ferrari foram mais rápidos do que nós com todo o tipo de pneus. Pareceram ter um carro melhor”.

Apesar destes comentários, Daniel Ricciardo não se mostra muito convencido que os Mercedes fossem inferiores, apesar de admitir: “Fiquei surpreendido. Pensava que os Mercedes fossem mais rápidos na qualificação. Parece que este fim de semana não estiveram na sua forma habitual. Talvez não tenham rodado no seu modo habitual, para não atraírem atenções”.

Apesar destes comentários, Valltteri Bottas terminou a corrida ‘colado’ a Sebastian Vettel, mercê da utilização de pneus mais duros no seu Mercedes. O que parece indicar que com uma estratégia mais arriscada talvez pudesse ter ganho no Bahrain com o piloto finlandês.