Apresentações/Novidades Mercedes estreia motor V6 no Classe X Por

Entre as novidades reveladas no Salão Automóvel de Genebra destaca-se o a estreia do motor V6 na ‘pick-up’ da Mercedes; a Classe X.

Esteticamente esta ‘Pick-up’ sobressai apenas por algumas inscrições V6 Turbo, primando pela descrição relativamente às demais versões do modelo. O propulsor de 3.0 litros, que anuncia 258 cv de potência. destina-se à versão X350d e vem associado à transmissão de sete velocidades 7G-Tronic, assumindo-se como a nova referência da gama, revelada em novembro. A caixa é comandada com patilhas no volante e esta versão vem equipada com tração às quatro rodas 4Matic.

Para além de ser a Classe X mais rápida da gama, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos e uma velocidade máxima de 205 km/h, esta versão V6 possui um turbocompressor de geometria variável que lhe permite uma resposta mais rápida. Isto para além de alguma tecnologia de fórmula 1 no seu bloco, com a Nanoslide dos cilindros revestidos, para menor fricção.

A condução da Classe X 350d beneficia de cinco opções, que permitem comportamentos distintos, tanto em termos de resposta do motor como na forma como se engrenam as velocidades ou de amortecimento da suspensão. Para uma viagem mais tranquila o modo Confort, para um mais económico o Eco, para um maior controlo o Manual e para fazer percursos fora de estrada o Offroad.

Sabe-se que nesta variante mais musculada a ‘Pick-up’ da Mercedes terá dois níveis de equipamento – Progressive e Power – mas em qualquer delas a suspensão Dynamic Select está disponível de série. Ainda não se sabe o preço em Portugal, embora possa não estar muito longe dos mais de 53 mil euros que vai ter na Alemanha.