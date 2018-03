Fórmula 1 Mercedes avisa para curta vantagem na Fórmula 1 Por

Apesar de partir com o favoritismo de uma Campeã do Mundo, a Mercedes está ciente de que a sua vantagem sobre as rivais é pequena.

Niki Lauda, um dos ‘patrões’ da formação de Brackley, considera que a vantagem que possui sobre as mais diretas adversárias é de apenas duas décimas, sendo que a pré-temporada não permitiu perceber todas as nuances com que se vai deparar a Mercedes.

“Os pneus hiper macios nunca fizeram parte do nosso programa. Concentramos as atenções na fiabilidade, porque apenas três motores por piloto vão ser autorizados para toda a temporada. A nossa preparação foi melhor do que em anos anteriores, por isso vamos para a Austrália com confiança. Mas vejo-nos, com a Red Bull e a Ferrari a um nível semelhante”, afirmou o antigo Campeão do Mundo ao jornal austríaco Kronen Zeitung.

Nas apostas para o Grande Prémio da Austrália a Mercedes figura como a grande favorita, mas Lauda não se mostra muito convencido: “Não sou um apostador e não tenho qualquer ideia sobre probabilidades. Vejo-nos, no máximo, duas décimas à frente, com a Red Bull atrás e depois a Ferrari”.

Mas o austríaco também considera que o Mercedes W09 foi um carro bem ‘nascido’: “O W09 é fácil de guiar – até (Valtteri) Bottas o controla vem. Percebi que tem velocidades incríveis em curva, o que é ótimo para os fãs na pista, pois possui um ‘nariz’ mais elevado”. Isto apesar de Niki Lauda não ser um grande fã do halo, pois na sua opinião mal se vê o capacete do piloto. “Temo de melhorar isso”, enfatiza.