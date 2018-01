Nas Notícias Menos mortos e menos acidentes na estrada na operação Ano Novo (até agora) Por

A GNR notou uma diminuição no número de mortes e acidentes na comparação da operação Ano Novo de 2017 com a do ano anterior.

“Em todos os parâmetros, os números estão abaixo do que se verificou em 2016”, revelou a GNR à Renascença através do tenente-coronel Jorge Amado.

As autoridades, no seu mais recente balanço, registaram três mortos e sete feridos graves em quase 639 acidentes.

“Desde sexta-feira, a Guarda Nacional Republicana registou 639 acidentes (menos 303 do que em 2016), três vítimas mortais (menos 4); ao nível dos feridos graves, registámos sete (menos 11 do que em igual período de 2016) e nos feridos leves registámos 258, menos 21 do que em 2016.”

E acrescentou: “Neste momento, em todos os parâmetros os números estão abaixo do que se verificou [no ano passado].”

A operação Ano Novo da GNR termina à meia-noite desta terça-feira.

