“O meu menino não merecia esta crueldade”, escreve empresário de Rúben Semedo

O empresário Cátio Baldé, que representa Rúben Semedo, publicou esta sexta-feira uma carta emotiva onde revela sentir-se “destroçado e muito triste” e que o jogador “caiu numa armadilha”

Num longo desabafo publicado no blogue ‘Ditadura de Consenso’, Cátio Baldé confessa sentir-se “destroçado e muito triste” pelos recentes acontecimentos com o “filho”, Rúben Semedo.

O antigo central do Sporting, agora ao serviço do Villareal, está em prisão preventiva, indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio, agressão, sequestro e ameaça com arma de fogo.

Numa carta aberta, o empresário traça a ascensão e queda de Rúben Semedo, um “produto concebido nos bairros de lata de Lisboa, casal de Mira, Damaia e Amadora”.

“A nossa caminhada foi longa e dura, o miúdo foi crescendo e tornou-se cada vez mais e melhor jogador (….). Já não restavam dúvidas a ninguém que estávamos perante aquele que podia vir a ser um dos maiores defesas centrais modernos”, escreve Cátio Baldé.

O empresário sustenta ainda que o defesa central, “como muitos jovens jogadores estão expostos aos novos abutres que proliferam à volta deles” e que “são assediados de todas as formas” dado o estilo de vida “sumptuoso” que levam.

“O Rúben Semedo infelizmente caiu numa dessas armadilhas, burlado por especialistas e experts na matéria. O meu menino e jogador não merecia esta crueldade de estar a contas com a justiça, privando-o de fazer o que mais gosta que é jogar à bola”, termina.

A defesa de Rúben Semedo vai interpor recurso.

