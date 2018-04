Desporto Menino falha penálti por fair-play Por

Um jogador dos benjamins do Clube Desportivo Lousanense, da Lousã, tem sido falado, nos últimos dias, devido a um gesto de fair-play, uma vez que falhou uma grande penalidade de forma intencional, já que no lance que esteve na origem do penálti um adversário tinha ficado no chão lesionado.

Tudo aconteceu no duelo dos escalões de formação do Lousanense e do Adémia, que viu um dos seus jogadores ficar no chão lesionado, enquanto que a jogada prosseguiu.

Quando o treinador do Lousanense percebeu que o jovem jogador tinha ficado caído, deu indicação ao seu pequeno atleta para colocar a bola fora e, nesse momento, um jogador do Adémia acabou por tocar a bola com a mão dentro da sua área, levando o árbitro a assinalar grande penalidade.

O treinador dos benjamins do Lousanense pediu aos seus jogadores para que não fosse marcado golo e Afonso Firmo logo aceitou a indicação dada pelo ‘mister’.

O jogador partiu para a bola mas falhou de forma propositada e num gesto de fair-play.

“Todas aceitamos essa ideia e foi o melhor a fazer”, admite o pequeno Afonso, em declarações ao Jornal de Notícias.

