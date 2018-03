Nas Notícias Menino desaparecido em Espanha encontrado sem vida na mala do carro Por

O corpo de Gabriel Cruz, o menino que estava desaparecido há 12 dias em Espanha, foi encontrado este domingo, na mala do carro da companheira do pai da criança, que acabou detida.

O desaparecimento de Gabriel Cruz tornou-se conhecido após vários apelos por parte dos pais, que acreditavam que o menino poderia estar vivo.

O menino de 8 anos havia sido visto pela último vez em Los Hortichuelas, Almeria, no passado dia 27 de fevereiro, quando deixou a casa da avó para se ir encontrar com os primos, numa zona com a qual já estaria familiarizado.

Na semana passado, após a descoberta de um camisola da criança por parte de Ana Julia, a companheira do pai, as autoridades deram início a um interrogatório, uma vez que a zona onde a peça foi alegadamente encontrada já havia sido inspecionada.

De acordo com o El País, que cita o Ministério do Interior Espanhol, a mulher acabou por ser detida, depois do corpo de Gabriel ter sido encontrado na mala do carro que costumava conduzir.

A investigação continua em andamento, sendo que a polícia acreditam na existência de cúmplices.

