Mundo Menina com tumor cerebral incurável sobrevive após tratamento experimental Por

Uma menina inglesa de 7 anos foi sujeita a um tratamento experimental, depois de diagnosticada com um tumor cerebral incurável que a deixara com nove meses de vida. Kaleigh Lau sobrevive mais de um ano após o fim da ‘validade’.

Em abril de 2016, a menina de Essex, em Inglaterra, foi diagnosticada com glioma pontino intrínseco difuso (GPID), um raro e inoperável cancro no cérebro.

Kaleigh Lau ficou a saber que tinha nove meses de vida, em abril de 2016.

Na iminência da tragédia, a família agarrou-se à última esperança: um tratamento inovador num centro em Monterrey, no México.

“Se fosse um esquema, nada a fazer, mas tínhamos de fazer algo”, justificou o pai, Scott Lau, em declarações ao Daily Mail.

“Se não gostássemos, era só darmos a volta e voltarmos para casa. Mas os médicos foram fantásticos. No NHS [o serviço de saúde britânico] desistiram, mas eles não. Não tiveram medo de ir à luta”, reforçou.

A família inglesa vendeu tudo, lançou uma campanha de recolha de fundos online e mudou-se para o México, onde Kaleigh Lau foi sujeita ao tratamento experimental.

A criança que só tinha nove meses de vida continua bem de saúde, mais de um ano após o fim do prazo estimado pelos médicos britânicos.

Só que os custos do tratamento – e já lá vão 11 sessões – atingem perto das 400 mil libras, um valor incomportável para a família. E Kaleigh Lau necessita de mais sessões em 2018.

Com o apoio de várias figuras públicas do Reino Unido, como J. K. Rowling, Simon Cowell e Jeremy Corbyn, Scott Lau vai agora apresentar no Parlamento britânico uma petição pela maior dotação financeira para as investigações oncológicas.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar