Menina de 11 anos dá à luz em Múrcia

Uma menina de 11 anos deu entrada no hospital de Múrcia, em Espanha, com dores abdominais mas, afinal, estava em trabalho de parto. O caso está já a ser investigado pelas autoridades.

Nem os pais nem a própria criança tinham conhecimento da gravidez, o que torna o caso ainda mais ‘estranho’.

A menina, de 11 anos, deu entrada no hospital de Múrcia com dores no abdómen mas estava afinal em trabalho de parto, acabando por dar um luz um bebé do sexo masculino.

Ambos estão saudáveis, mas o caso está a ser investigado pelas autoridades espanholas.

Na passada sexta-feira, a criança começou a queixar-se de dores, sendo que os pais, imigrantes bolivianos, acharam tratar-se de um problema digestivo, tendo descrito exatamente isso à equipa médica.

No entanto, assim que os médicos examinaram a criança, perceberam que esta estava em trabalho de parto, tendo o filho nesse mesmo dia, de forma natural.

As autoridades estão agora a investigar o sucedido uma vez que, em Espanha, a idade para o consentimento sexual é de 16 anos.

Não é considerado crime, contudo, “se o autor for de idade aproximada da vítima e tiver um nível semelhante de maturidade”, explica o El País.

