Desporto Membros do Conselho Leonino apresentam demissão

Os membros do Conselho Leonino apresentaram a demissão. José Moniz Pereira, Francisco Soares dos Santos, António Pedro Carmona Rodrigues e Francisco Calheiros enviaram uma carta ao presidente da Assembleia-Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, a justificar esta posição. “Chegou a hora de dizer ‘basta’!”, escrevem, manifestando o desejo de que possam ser realizadas “eleições no mais curto prazo possível”.

Na missiva, divulgada pelo Correio da Manhã, José Moniz Pereira, Francisco Calheiros, Francisco Soares dos Santos e António Pedro Carmona Rodrigues revelam que “os últimos episódios de acusação pública a alguns atletas da equipa de futebol não constituem mais do que o corolário de inúmeras e sucessivas atuações inqualificáveis por parte de Bruno de Carvalho”.

Referem os subscritores da carta que o Sporting “com princípios e valores”, de “cara levantada e respeito pelos adversários deixou, infelizmente, de existir, enquanto durar a atual presidência”.

“Chegou a hora de dizer ‘basta’! Por não nos revermos nem nos conformarmos com esta situação, que infelizmente se pode agravar com a atual presidência, decidimos, em consciência, apresentar a nossa demissão”, referem.

Os elementos do Conselho Leonino, demissionários, manifestam ainda a “esperança” numa “mudança profunda” no clube tendo em vista a “recuperação do prestígio” e imagem.

E entendem que essa mudança só se concretizará com a “realização de eleições no mais curto prazo possível”.