Melo Gouveia termina em 52.º lugar Open de Madrid de golfe

O português Ricardo Melo Gouveia terminou hoje o Open de Espanha de golfe no 52.º lugar, ao completar a quarta volta com 70 pancadas, duas abaixo do par do campo do Centro Nacional de Golfe, em Madrid.

Melo Gouveia, que iniciou o dia no 60.º lugar da prova do European Tour, a primeira divisão do golfe europeu, entregou um cartão com cinco ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par do buraco) e quatro ‘bogeys’ (uma acima).

O português concluiu a prova com 281 golpes, entre os cinco 52.ºs classificados, mais 13 do que o vencedor, o espanhol Jon Rahm, que destronou o anterior líder, o irlandês Paul Dunne, que terminou no segundo lugar, com 270.

