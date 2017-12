Mello Breyner ultimou preparativos para o Dakar em Marrocos

A uma dezena de dias do arranque da 40ª edição do Rali Dakar, Pedro Mello Breyner e Pedro Velosa ultimaram os preparativos para a sua preparação na prova, na qual vão alinhar na categoria SSV, que em 2018 reúne um total de 13 equipas. O ‘palco’ destes treinos/testes decorreu em Marrocos, nas dunas da região de Merzouga.

Foi a primeira oportunidade de Mello Breyner contactar com um tipo de terreno que não lhe é familiar, já que não existem dunas em Portugal, mas que vai encontrar no percurso na América do Sul.