Motores O melhor do arranque do WTCR em Marraquexe Por

A Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) arrancou em Marrquexe com um animado fim de semana de provas.

Muita luta, algum contacto em pista e um líder do campeonato que é ‘só’ o mais veterano do pelotão. Mas Gabriele Tarquini, qual ‘raposa velha’, soube aproveitar todas oportunidades que se lhe depararam para se impor na primeira e terceira corrida.

O rápido Jean-Karl Vernay foi o único a contrariar o ascendente do italiano no segundo confronto, numa primeira prova do WTCR onde os Hyundai i30 N mostraram estar um ‘passo’ à frente da concorrência. Os lastros e circuitos diferentes poderão alterar esta tendência nas próximas provas.

Alguns dos momentos que fizeram o fim de semana competitivo em Marrocos.