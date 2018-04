Local Melgaço: Encontrado morto o homem que estava dado como desaparecido Por

O homem que ontem foi dado como desaparecido, em Melgaço, foi hoje encontrado morto.

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo revelou, citado pelo Notícias ao Minuto, que o homem, com idade compreendida entre os 60 e os 65 anos, foi esta manhã encontrado já cadáver, pelas 10h45.

Uma outra fonte, da GNR de Viana do Castelo e também citada pelo NaM, acrescentou que o homem foi encontrado por uma patrulha “de barriga para baixo num rego de água.

Os indícios apontam para que tenha caído quando tentava descer um terreno com relevo acentuado.

O corpo foi encontrado no lugar do Louridal, na União de Freguesias de Vila/Roussas.

O homem, utente de uma unidade de cuidados continuados, estava dado como desaparecido.

