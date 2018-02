Local Seis pessoas detidas e armas apreendidas em Lisboa Por

A PSP de Lisboa deu início, esta manhã, a uma megaoperação de prevenção criminal. Estão a ser realizadas 15 buscas domiciliárias em vários bairros da cidade.

De acordo com o Notícias ao Minuto, oito das buscas estariam marcadas para o bairro da Boavista; no entanto, a TVI24 garante que todas as 15 buscas estão a ser realizadas no Bairro da Boavista.

De acordo com as primeiras informações, a operação policial visa combater o tráfico de armas, entre outros crimes.

Nas operações estão envolvidos operacionais de diversas divisões, incluindo equipas de investigação criminal, e do corpo de intervenção.

Foram detidas seis pessoas, uma delas num momento registado em direto, à distância, pela TVI24

Foram apreendidas várias armas de fogo de baixo calibre e droga, sobretudo haxixe, em quantidade ainda não apurada.

“Objetivo está plenamente cumprido”, adiantou o porta-voz da operação, intendente Resende da Silva, numa conferência de imprensa improvisada numa rua no Bairro da Boavista.

O mesmo responsável deixou ainda críticas veladas ao excesso de burocracia para montar uma operação policial desta envergadura, como aconteceu com a “investigação muito aprofundada” que esteve na origem da intervenção desta manhã.

