América do Sul Médico atende pacientes na rua porque o posto estava fechado Por

Um médico protagonizou uma bela história, que demonstra o respeito pelo ser humano, humildade e altruísmo. Com o posto de saúde fechado, decidiu atender pacientes debaixo de uma árvore, sentado no passeio.

Bernardo Amorim, médico num centro de saúde da cidade de Umarizal, em Rio Grande do Norte, no Brasil, caiu nas boas graças do mundo, depois de divulgada a sua história – registada em diversas fotos que acabaram por ser divulgadas nas redes sociais.

E a história é simples. O ‘doutor Bernardo’ verificou que diversos pacientes aguardavam que o centro de saúde abrisse as portas, na manhã da passada terça-feira.

Porém, o posto estava fechado até às 14h00. A solução encontrada foi atender as pessoas na rua, debaixo de uma árvore.

“Não tem problema. Estou debaixo de uma planta e fazendo o que gosto”, disse.

O gesto do clínico mereceu rasgados elogios dos pacientes e acabou por comover o mundo.

Uma ação de puro altruísmo, que contrasta com formalismos excessivos, quase sempre escusados.

As imagens do ‘doutor Bernardo’ debaixo de uma árvore a tratar dos seus pacientes foram amplamente partilhadas.

