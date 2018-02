Nacional “É o que me preenche, me dá o mundo, me completa e realiza”, revela Cristina Ferreira Por

De regresso ao trabalho após umas férias divididas entre Miami e México, Cristina Ferreira mostrou-se agradecida pela possibilidade de poder realizar o seu “sonho de menina perto dos 30”. “É o que me preenche, me dá o mundo, me completa e realiza”, escreveu.

Após umas férias divididas entre Miami e México, a apresentadora da TVI voltou ao trabalho, esta segunda-feira, e fez questão de se expressar sobre as duas temáticas: as viagens e o trabalho.

Num texto publicado no seu site oficial, ‘DailyCristina’, a cara da TVI revelou que o “sentimento de quem está de férias” é sempre de que estas “passam depressa”, mas mostrou-se feliz por voltar “a fazer aquilo mais gosta”.

Inspirada, Cristina Ferreira revelou que o seu “objetivo” é sempre “trabalhar para viajar”.

“Trabalho muito, mas trabalho com gosto. São 12 horas diárias, quando não são mais, porque o barco precisa de andar. Até uma próxima viagem. É sempre esse o objectivo. Trabalho para viajar”, assume.

“O meu sonho de menina que só viu luz já perto dos 30. Cresci muito feliz, mas sem a possibilidade de o fazer e, por isso, agora que posso, não deixo de fazê-lo. É o que me preenche, me dá mundo, me completa e realiza”, complementa.

A apresentadora divide agora as “12 horas diárias” entre as gravações dos vários programas da TVI, o seu blogue e revista, e confessa que são as viagens que a inspiram.

“Costumo dizer, a brincar, vou ali às nuvens ter umas ideias. Não dizem que é lá em cima que estão os sonhos?”, remata.

