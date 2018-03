Fórmula 1 McLaren garante ter resolvido problemas de fiabilidade Por

Com a mudança de motores Honda para Renault esperava-se que a McLaren tivesse uma pré-temporada tranquila e promissora, mas em vez disso os testes de Barcelona am problemas no MCL33.

Agora, a dias do arranque da temporada, na Austrália, a equipa de Woking garante que tudo está resolvido. “Não tivemos a fiabiliade que esperávamos nos testes de inverno. Mas todos esses problemas que enfrentamos foram resolvidos na fábrica”, garante Eric Boullier.

No entanto o diretor da McLaren alerta para que não se criem muitas expetativas em redor da equipa, depois de três épocas difíceis com a Honda: “Não esperamos milagres do dia para a noite, longe disso. Mas sabemos que vamos dar tudo no próximo fim de semana. O nosso carro mostrou muito potencial nos tesres de inverno, e apesar de sabermos que temos ainda muito trabalho a fazer, aprendemos bastante sobre o conjunto que temos e como todos os novos componentes do carro trabalham juntos”.

Sobre a primeira prova da época Boullier refere: “A Austrália é o primeiro grande teste e temos de trabalhar bastante todo o fim de semana para termos todos os ingredientes certos. Ninguém pode antecipar como as outras equipas se vão comportar na primeira corrida da época, e tudo isso contribui para o entusiasmo. Melbourne é uma grande pista, depois do que pareceu um longo inverno, e estou ansioso por ver o que podemos fazer”.