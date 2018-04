Fórmula 1 McLaren está a trabalhar num monolugar “radicalmente diferente” Por

Eric Boullier, o diretor da McLaren, diz que a sua equipa está a trabalhar num monlugar “radicalmente diferente” do atual MCL33.

Com os motores Renault a formação de Woking conseguiu resultados bastante positivos no começo do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2018, conseguindo pontuar com regularidade, ainda que no Bahrain e na China não tenha logrado o top cinco, como estaria nos planos dos seus responsáveis.

Assim, e segundo Boullier, a intenção é trabalhar nas próximas semanas para encontrar novas soluções que tornem os McLaren competitivos: “O que é preciso perceber é que a versão 2018 do nosso carro ainda não está em pista. Não quero fazer promessas, mas trabalha-se duramente na fábrica para o carro que estará em Barcelona”.

“O carro que está atualmente em produção é radicalmente diferente. Para os testes inverno, porque não tínhamos um novo parceiro de motor, tínhamos criado uma versão intermédia do nosso MCL33”, explica o diretor da McLaren, que após as três primeiras corridas do campeonato se encontra na quarta posição entre os construtores.