Fórmula 1 Contratação de elemento da FIA pela Ferrari deixa a McLaren zangada Por

A Ferrari anunciou a contratação de Laurent Mekies para o ‘staff’ técnico da sua equipa de Fórmula 1. O que provocou o desagrado por parte da McLaren.

Mekies integrava o corpo da Federação Internacional do Automóvel, como diretor para a segurança, tendo rendido Herbie Blash em 2016, e era visto como o possível sucessor de Charlie Whiting como Diretor de prova. Apesar de cessar, com efeito imediato, as suas funções na FIA, só irá passará integrar a equipa técnica da ‘Scuderia’ de Maranello a 20 de setembro deste ano, trabalhado sob as ordens de Mattia Binotto, o diretor técnico da Ferrari.

O desagrado da McLaren tem a ver com um acordo feito entre as equipas, depois de no ano passado Marcin Budkowski ter também abandonado o departamento técnico da FIA para se juntar à equipa Renault. O assunto tinha sido ponto de debate numa reunião do Grupo Estratégico, onde tinha ficado acordado que 12 meses seria o tempo de espera apropriado para qualquer empregado da FIA e do Grupo de Trabalho poder integrar qualquer equipa de F1.

O facto do prazo quer sido agora quebrado enfureceu a McLaren. “Estamos muito descontentes com a FIA por perder outro empregado chave para uma equipa de corrida. Especialmente depois de ter sido acordado por todas as equipas, na última reunião do Grupo Estratégico, que qualquer empregado da FIA deveria esperar 12 meses depois de deixar a Federação Internacional. A Ferrari quebrou um acordo de cavalheiros e a FIA não o reforçou”, queixou-se Eric Boullier, diretor da equipa de Woking.

De referir que na semana passada a FIA tinha confirmado a nomeação do antigo projetista chefe da Ferrari Nikolas Tombazis.