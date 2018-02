McLaren faz ‘cantar’ o motor Renault pela primeira vez no seu MCL33

Embora não revelando ainda o seu novo monolugar de Fórmula 1 para 2018 – o MCL33 – a McLaren divulgou um vídeo onde já faz ‘cantar’ a unidade de potência da Renault que o vai equipar.

Foi esta sexta-feira que a equipa de Woking pôs a trabalhar pela primeira vez o propulsor da marca do losango, que vem substituir esta época o motor da Honda que tantas ‘dores de cabeça’ deu à McLaren em 2017.

Segundo o responsável de engenharia da equipa, Matt Morris, “a grande diferença, falando com os tipos da Renault, é que eles têm mais experiência. São alguém que está há mais tempo no terreno do que a Honda. Isso é apenas um facto, mas que nos permite ter um ‘pacote’ concebido tão rapidamente. É graças à experiência deles que o mesmo é válido na sua fábrica em Viry (Châtillon). É mais maduro que o Honda. Talvez não tenha cifras tão interessantes no banco de ensaios, mas eles apenas têm mais experiência”.

Fique com os sons do propulsor da Renault que a McLaren vai usar no seu MCL33 em 2018.