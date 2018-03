Mundo McDonald’s celebra Dia da Mulher… só com funcionárias a trabalhar Por

As redes sociais ficaram em alvoroço, no dia Internacional da Mulher, depois do McDonald’s, no Brasil, ter colocado apenas mulheres a trabalhar em algumas unidades.

Aquilo que era suposto ser uma homenagem, tornou-se no alvo de muitas críticas nas redes. A cadeia brasileira do McDonald’s decidiu ‘celebrar’ o Dia Internacional da Mulher, esta quinta-feira, só com mulheres a trabalhar em algumas unidades dos estabelecimentos.

“Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, hoje estamos operando com equipe 100 por cento feminina no restaurante”, lia-se nas placas publicitárias deixadas à porta do estabelecimento.

A polémica instalou-se nas redes sociais, com vários internautas a perguntar se os trabalhadores do sexo masculino tiveram folga e criticando a ação que, provavelmente, deu trabalho redobrado às mulheres, já que normalmente as equipas são mistas.

Por outro lado, nos Estados Unidos, a cadeia do McDonald’s prestou um tributo emotivo às mulheres, com a divulgação de um vídeo de Patricia Williams, uma mulher que atravessou um período conturbado e é, hoje, líder de 18 restaurantes da empresa.

Veja o cartaz que gerou polémica no Brasil.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar