Mazda e Toyota constituem parceria

A Mazda e a Toyota constituíram uma ‘joint-venture’ para uma fábrica de montagem de veículos em Huntsville, Alabama (Estados Unidos).

Denominada com Mazda Toyota Manufacturing U.S.A., Inc., a nova unidade industrial terá uma capacidade de produção anual de 300 mil unidades, será inaugurada em 2021, representa um investimento de 1.600 milhões de dólares e criará 4.000 postos de trabalho.

Nesta nova fábrica serão produzidas 150 mil unidades de um novo modelo ‘crossover’ da Mazda, destinado ao mercado norte-americano, bem como 150 mil unidades do Toyota Corolla, sendo o investimento de 1.600 milhões de dólares repartido equitativamente pelas duas marcas.

Segundo Masahi Aihara, Diretor Executivo da Mazda, a nova unidade industrial deverá ter “um significado especial” para as duas marcas, “produzindo não apenas automóveis de qualidade, mas uma fábrica onde todos os empregados terão orgulho em trabalhar”. Já Hironori Kagohashi, Diretor Geral Executivo da Toyota lembra que esta será a 11º unidade de produção da marca nos Estados Unidos, e representa “o compromisso permanente” para com aquele país e também “um fator chave para a melhoria da competitividade industrial” da Toyota nos EUA.

O arranque da construção da Mazda Toyota Manufacturing U.S.A., Inc. em Huntsville irá arrancar em 2019, em colaboração com o Estado do Alabama e as autoridades da cidade.