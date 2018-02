Max Verstappen vai conhecer novo Red Bull mais cedo

Considerado como uma das grandes confirmações da Fórmula 1 em 2017, Max Verstappen é o centro das atenções na sua equipa, que lhe vai proporcionar um contacto com o novo monolugar para a próxima época no final deste mês.

A Red Bull não conseguiu lutar pelo título com a Mercedes e a Ferrari na temporada passada, mas é apontada como potencial rival para as duas formações de topo em 2018.

Citado pelo jornal italiano Corriere dello Sport, Verstappen disse que normalmente um piloto contacta com o novo carro no começo do ano “mas esse não é o objetivo. O mais importante é conseguir ter fiabilidade nos testes, para determinar as características do novo carro em termos de condução. Mas podemos perceber se um carro é bom ou não já no primeiro dia de testes”.

O holandês referiu também que vai para a sua quarta época de Fórmula 1 “mais descontraído” do que no seu ano de estreia na disciplina, “pois já sei o que me espera. Mas fisicamente continua a ser difícil, por isso temos de nos treinar muito bem”.