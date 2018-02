Max Verstappen não está ansioso por um F1 “muito feio”

Conhecido pela sua irreverência em pista e fora dela, Max Verstappen não costuma ter ‘filtro’ quando fala de qualquer coisa que lhe desagrada, como foi agora o caso em relação aos F1 de 2018.

O holandês da Red Bull já disse que não está ansioso por tripular o novo monolugar com o halo, que considera “muito feio”. Isto antes da apresentação do novo RB14, que irá decorrer na próxima segunda-feira, alguns dias antes de Mercedes e Ferrari revelarem o seus novos Fórmula 1.

“O halo será muito feito. Não estou ansioso por isso. No geral espero que o carro pareça bonito e rápido. Espero que seja um bom passo em frente e consigamos ter um bom carro desde o começo do ano, pois caso contrário não estaremos na luta, como sucedeu no ano passado. Isso é o mais importante para nós”, afirmou Verstappen.