Fórmula 1 Max Verstappen diz que é fácil culpar os pilotos mais novos Por

Já se percebeu que Max Verstappen tem muitas dificuldades em aceitar críticas e o toque com Lewis Hamilton no GP do Bahrain é só o mais recente episódio em que o holandês volta a estar sob os holofotes.

A dias do Grande Prémio da China, em Xangai, o piloto do Red Bull # 33 falou sobre o que sucedeu na prova anterior e defendeu-se, não aceitando que o culpem por um acidente onde acabou por sair pior, com um furo que o atrasou bastante, antes de ter os problemas que o levaram ao abandono.

“É fácil deitar as culpas sobre o mais novo. É a única forma de ver as coisas. É o automobilismo, e às vezes acontece isto. Não aconteceu nada de louco nem de demasiado arriscado. Infelizmente desta vez a manobra não compensou. No México resultou. Sobre o incidente com Lewis podem pensar o que quiserem, mas penso que fui razoável”, afirmou Max Verstappen numa conferência de imprensa em Xangai.