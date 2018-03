Fórmula 1 Max Verstappen bem impressionado com o Red Bull RB14 Por

Após os primeiros quatro dias de testes de pré-temporada da F1 em Barcelona, Max Verstappen mostrou-se animado com o desempenho do novo Red Bull RB14.

Não obstante ter feito apenas 35 voltas na quinta-feira, o piloto holandês está satisfeito com o movo monolugar, que no total completou 209 voltas, repartidas pelos quatro dias e entre Verstappen e Daniel Ricciardo: “O comportamento é diferente e é positivo. Estou contente com o carro até agora. Talvez que a segunda semana se mostre muito mais verdadeira em comparação com os nossos rivais. Espero também que tenha um pouco mais de sol”.

Max Verstappen diz também que os tempos por volta não foram uma preocupação da Red Bull Racing nestes primeiros ensaios: “Até agora não nos centramos na performance, mas quando temos condições como estas, que não são as ideais, então mais vale assegurar-nos que tudo funciona como esperávamos e que os dados que obtemos são a correlação com o túnel de vento e o que fizemos”.