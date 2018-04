Motociclismo Maverick Viñales não está “obcecado” com a vitória Por

Quase um ano de ‘jejum’ de vitórias não deixa Maverick Viñales “obcecado” com a vitória. Pelo menos foi o que o espanhol da Yamaha garantiu em Austin, onde este fim de semana se disputa o Grande Prémio das Américas de MotoGP:

No início de 2017 Viñales conseguiu duas vitórias, e depois mais outra em França, chegando a liderar o Campeonato do Mundo. Mas depois não conseguiu manter essa forma e acabou o ano com quatro pódios, debatendo-se com a sua Yamaha M1.

Sobre esta ‘seca’ de vitórias, o espanhol não se mostra demasiado preocupado: “O que me deixa obcecado é obter um bom resultado, ter boas sensações deste os primeiros treinos e ir construindo um bom fim de semana”.

Maverick Viñales admite que a sua Yamaha “ainda não está pronta”, depois de uma pré-temporada difícil, mas acredita que as coisas podem mudar para que esteja ao nível do início que teve em 2017. No campeonato ocupa o quarto posto, a 17 pontos do líder Cal Crutchlow, depois de um quarto lugar no Qatar e um quinto na Argentina.

“Estas duas corridas foram boas para perceber várias coisas, da forma como usar a moto, e especialmente a eletrónica. É importante manter-me em cima da moto, conseguir pontos, ter uma boa sensação, especialmente na última parte da corrida. Penso que se melhorarmos algumas coisas podemos ser fortes, como no ano passado. A prioridade é tentar melhorar a eletrónica”, refere ainda o piloto espanhol.