Motociclismo Maverick Viñales domina segundo dia de ensaios em Sepang

Depois de Dani Pedrosa ter dado o mote na jornada de abertura dos testes oficiais de pré-temporada do MotoGP em Sepang, foi a vez de Maverick Viñales brilhar no segundo dia.

O espanhol da Yamaha conseguiu efetuar uma volta ao traçado malaoo em 1m59,355s, batendo por quase uma décima a marca efetuada por Pedrosa na véspera. O que indica que a formação da marca dos três diapasões terá encontrado algo que tornou a moto mais competitiva, já que Valentino Rossi, na outra M1 oficial, foi o segundo mais rápido a 0,035s do seu companheiro de equipa.

O piloto que mais se aproximou dos homens da Yamaha foi Cal Crutchlow, que na Honda LCR obteve o terceiro registo, a 0,088s de Viñales, com o qual esteve no topo da tabela de tempos até bem perto do final da sessão. Jorge Lorenzo, na melhor das Ducati, e Jack Miller, fecharam o lote dos cinco mais rápido, de onde desta vez ficaram arreados os pilotos oficiais da Honda. Marc Marquez foi o melhor da marca da asa dourada, com o sétimo ‘crono’, a 0,375s do mais rápido e atrás de Johan Zarco, na Yamaha da Tech1.

Parece que neste segundo dia em Sepang a HRC Honda esteve mais preocupada em fazer quilómetros com a RC213V de 2018, com Marquez a completar 68 voltas, enquanto Pedrosa perfez 56, não indo além da 12ª marca.

A Suzuki é que não teve um dia muito produtivo, sobretudo por parte de Andrea Iannone, que apesar de ter realizado o 10º tempo teve vários problemas de motor e um princípio de incêndio no mesmo.