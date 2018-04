Motociclismo Maverick Viñales começou melhor do que é habitual Por

Maverick Viñales não tem dúvidas de que a sua equipa começou melhor o Grande Prémio das Américas de MotoGP do que nas duas provas anteriores.

O espanhol da Yamaha realizou o terceiro melhor tempo nos treinos livres de sexta-feira, diante do seu companheiro de equipa Valentino Rossi, e isso é visto como um progresso no desempenho das máquinas da marca dos três diapasões.

“O segundo treino livre correu muito bem e estou muito satisfeito, mesmo considerando que não experimentamos o pneu macio no final, porque no início eu não me sentia bem com ele nas primeiras voltas”, referiu Viñales após a sessão.

O piloto espanhol acredita que ainda pode melhorar o seu desempenho para este sábado, quer nos terceiro e quarto treinos livres, quer na qualificação: “Acho que temos uma margem para melhorar. Certo é que começamos melhor do que fizemos nas duas pistas anteriores. Espero que possamos ser mais rápidos e ter uma moto mais estável para amanhã (hoje)”.