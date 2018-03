Motociclismo Maverick Viñales assinala caminho distinto de Valentino Rossi no seio da Yamaha Por

O que explica que Valentino Rossi tenha subido ao pódio e o seu companheiro de equipa nem lá tenha estado perto ao longo da primeira prova da temporada do MotoGP? Maverick Viñales tem uma explicação pare isso.

Segundo o piloto espanhol o problema reside no rumo que a equipa Yamaha tem seguido, apostando nas indicações de Valentino Rossi em termos de desenvolvimento. O que tem a sua lógica, atendendo à maior experiência do italiano. Assim Viñales não tem conseguido tirar o máximo partido da Yamaha.

O espanhol diz mesmo que os últimos três meses “foram para o lixo”, e que a sua moto está diferente. “Seguimos numa direção diferente, em termos de afinação, apesar do quadro ser o mesmo do Valentino. O ponto forte da moto são as curvas rápidas. No sábado em Losail foi muito complicado motivar-me, mas agora tenho mais confiante e o andamento é bom, embora tenhamos de melhorar em todas as áreas”.

Maverick Viñales mostra-se agora mais contente com a Yamaha: “Estas afinações são melhores, há mais estabilidade a entrar nas curvas. Queria esta mudança há muito tempo e agora ela aconteceu finalmente. Diria que as coisas mudaram entre o quarto treino livre do GP do Qatar e a primeira qualificação, pois a moto estava mais de acordo com o que queri”.