Mau tempo põe todo o litoral em aviso vermelho

O norte já sente o agravamento das condições meteorológicas e, até ao princípio da noite, as outras regiões vão sentir o aumento da intensidade do vento e da precipitação. Lisboa está sob aviso laranja, enquanto todo o litoral está em alerta vermelho.

“As zonas do país que estão sob aviso vermelho para a agitação marítima acabam por [abranger] toda a costa litoral, sendo que, nos distritos de Lisboa, Leiria, Setúbal e Beja, esse aviso vermelho vai terminar mais tarde”, referiu fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) à agência Lusa.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ao final da tarde e início da noite, “vai haver agravamento principalmente do vento e da precipitação e, durante a madrugada, um agravamento do estado do mar”, o que levou a instituição a emitir o aviso vermelho a partir das 03:00 de domingo.

O adjunto de Operações Nacional da Proteção Civil, Alexandre Penha, referiu que este alerta vermelho diz respeito somente ao estado do mar, ao passo que, em relação à precipitação, “está ativo um aviso amarelo que terá agravamento durante o final da tarde de hoje, início da noite, para laranja, até ao princípio da manhã.

A elevada quantidade de chuva dos últimos dias levou à ativação do plano de emergência municipal para cheias no distrito de Coimbra e na Bacia do Tejo.

“Temos as escorrências normais de água, devido ao efeito da precipitação, mas no final do dia de hoje vamos sentir também o efeito das escorrências em território espanhol”, referiu o responsável.

A Marinha Portuguesa informou também que 14 barras de Portugal Continental estão fechadas à navegação, e quatro condicionadas, devido à previsão de forte agitação marítima.

Fechadas à navegação estão as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto, Ericeira, Lagos, Alvor, Albufeira, Tavira e Vila Real de Santo António.

A Proteção Civil alerta assim os cidadãos para cuidados a adotar, como retirar retirar equipamentos agrícolas, industriais ou viaturas de zonas propícias a inundações, deixar os animais em locais seguros, não atravessar com viaturas ou pé estradas ou zonas alagadas.

