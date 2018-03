Local Mau tempo encerra Torre de Belém Por

O mau tempo provocou o encerramento da Torre de Belém, de forma temporária.

A Torre de Belém teve de ser encerrada ao público, devido ao mau tempo que se faz sentir em Lisboa, revela fonte da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), em declarações à agência Lusa.

A medida, de segurança, deve-se às condições meteorológicas previstas para hoje. A situação é “temporária” e tem que ver com “o mau tempo, tendo em conta a localização da Torre de Belém”.

De acordo com a DGCP, há danos no monumento. “As marés vivas e o posterior agravamento do estado do tempo provocaram quebra de vidros nas vigias, dando entrada de humidade que danificou o sistema de eletricidade”, refere fonte daquele organismo, em declarações à Lusa.

A reabertura deverá ocorrer assim que o a meteorologia o permitir.

