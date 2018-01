Nas Notícias Mau tempo deixa em aviso amarelo distritos do norte e centro Por

As más condições climatéricas deixam em aviso amarelo os distritos do norte e centro de Portugal, nesta sexta-feira, onde existem condições para rajadas de vento forte, queda de neve acima dos 1.400 metros e possibilidade de trovoada.

Segundo previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria podem esperar um dia de chuva que poderá ser, em alguns períodos, forte.

A chuva poderá ser acompanhada, por vezes, de trovoada.

O vento será forte, em alguns momentos do dia, nos distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.

A partir desta sexta-feira, recorde-se, está prevista uma queda acentuada das temperaturas.

