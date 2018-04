África Mau tempo em Angola obriga avião da TAAG a regressar a Luanda Por

O mau tempo obrigou ao regresso de um voo da TAAG, transportadora aérea de Angola, que seguia hoje da capital, Luanda, para a província angolana do Huambo, com 97 passageiros a bordo.

Segundo o porta-voz da TAAG, Carlos Vicente, a província do Huambo, no planalto central de Angola, estava sob forte chuva com nevoeiro, o que impediu que a aeronave, um Boeing 737-700, aterrasse no aeroporto local.

Carlos Vicente referiu que os passageiros vão ser transportados na quarta-feira, em voos subsequentes, para aquela província.

Angola, em reta final da sua época de chuva, tem registado em algumas regiões do país a ocorrência de chuvas acima do normal, tendo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET) previsto para hoje, até às 18:00, para a região centro do país, chuva moderada, acompanhada, por vezes, de trovoadas em alguns municípios do Huambo, Bié e Moxico.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar