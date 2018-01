Nas Redes Mau humor afinal pode ser benéfico, garante especialista Por

Afinal, estar de mau humor pode ajudá-lo a sentir-se com mais energia e a melhorar a sua atenção. Quem o diz é o psiquiatra Luiz Scocca, que defende que não se deve sorrir quando não se tem vontade.

“Vivemos um perigoso tempo em que o baixo astral é mal visto, temos que estar sempre felizes e exibir isso no Instagram. Mas há alterações de humor, não faz sentido [ser de outra maneira]”, explicou.

No entender do especialista, “todos estamos sujeitos a uma vazio existencial”, sendo esse mesmo vazio que pergunta “o que faço com a minha vida?”.

Nesse contexto, o psiquiatra explica que o mau humor pode ser benéfico para ultrapassar situações tensas e difíceis e que, por isso, tendem a ser adiadas.

“Aproveite esse dia para resolver pendências, ter aquela conversa difícil que andava a adiar com o seu vizinho, o seu patrão ou o seu empregado. Desde que não expluda, pois nesse caso perde a razão e torna-se ofensivo”, esclarece.

