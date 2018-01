Motociclismo Mathias Walkner cada vez mais líder no Dakar Por

Mathias Walkner tornou-se no grande favorito a vencer o 40.º Rali Dakar em motos, depois da 10.ª etapa da prova, na qual Adrien Van Beveren teve um acidente e quatro outros pilotos na disputa se perderam. Se no começo do dia seis pilotos estavam separados por menos de 10 minutos na frente da corrida, depois desta tirada Walkner ficou com mais de 39 minutos de vantagem.

O austríaco da KTM começou a etapa de forma discreta, e a meio dela estava a quase sete minutos do então líder Kevin Benavides, mas quando se iniciou a segunda metade da especial de 373 km quase todos se perderam, incluindo o argentino da Honda.

Benavides, Toby Price, Joan Barreda Bort e Antoine Meo perderam imenso tempo, e apenas Van Beveren e Walkner conseguiram ‘navegar’ sem problemas ao longo da especial. O francês da Yamaha estava na frente do seu adversário quando sofreu um grande acidente a apenas três quilómetros do fim.

No acidente Adrien Van Beveren fraturou uma costela e sofreu várias lesões no tórax e na coluna, não conseguindo completar a etapa. Pablo Quintanilla e o privado Gerard Farres acabaram por terminar a especial atrás de Walkner, respetivamente a 11 e 16 minutos do austríaco.

Com este resultado, Barreda Bort passou a ser o segundo classificado, dois minutos à frente do seu companheiro de equipa Kevin Benavides, enquanto Toby Price e Antoine Mep surgem em quinto e sexto da classificação geral, tendo à sua frente Gerard Farres.

Classificação geral após a 10ª etapa

1º Matthias Walkner (KTM) 32h21m03s

2º Joan Barreda (Honda) + 39m42s

3º Kevin Benavides (Honda) + 41m23s

4º Gerard Farres (KTM) + 47m46s

5º Toby Price (KTM) + 50m18s

6º Antoine Meo (KTM) + 1h03m35s

7º Ricky Brabec (Honda) + 1h21m37s

8º Stefan Svitko (KTM) + 1h25m09s

9º Pablo Quintanilla (Husqvarna) + 1h30m24s

10º Johnny Aubert (Gas Gas) + 1h40m57s