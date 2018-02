Desporto Matheus Pereira sem mazelas após cair inanimado em campo Por

Matheus Pereira já teve alta hospitalar, não apresentando qualquer lesão ou sequela do traumatismo craniano que sofreu em pleno relvado, tendo mesmo caído inanimado.

O susto ocorreu ontem, nos instantes finais do jogo entre o Desportivo de Chaves, onde alinha o jovem de 21 anos, e o Estoril (2-0).

Na sequência de um choque com Mano, Matheus Pereira caiu inanimado no relvado.

Depois de assistido, o avançado, autor do segundo golo, foi transportado para o Hospital de Chaves, onde ficou internado devido ao traumatismo craniano.

Foi só um susto, confirmou hoje o Desportivo de Chaves.

Matheus Pereira teve hoje alta e já regressou a casa, não apresentando qualquer lesão ou sequela.

“Agradecemos todas as manifestações de apoio e carinho que recebemos para com o nosso atleta Matheus Pereira e congratulamo-nos com o seu regresso em pleno”, acrescentou ainda o Desportivo de Chaves.

Reveja o momento:

