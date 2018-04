Nas Notícias Massa polar provoca acentuada queda de temperatura Por

Os dias primaveris disfarçados de verão estão contados. Uma massa polar provocará uma queda acentuada de temperaturas, na sexta-feira, segundo avança a meteorologista Maria João Frada, em declarações à TSF. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou Lisboa e Leiria sob alerta amarelo, devido ao vento forte.

As temperaturas vão descer nesta sexta-feira, em todo o território nacional. “Haverá descidas entre quatro, sete, oito ou nove graus”, adianta Maria João Frada à TSF.

No fim de semana, algumas regiões do País terão máximas inferiores a 20 graus, sendo que nas regiões norte e centro, no nordeste transmontano e Beira Interior, é expectável que os termómetros atinjam máximas de 15 graus, apenas.

É um quadro meteorológico “muito diferente do que temos atual”, antecipa.

O IPMA colocou os distritos de Lisboa e Leiria sob alerta amarelo, nesta quinta-feira, devido ao vento forte.

O alerta vigora das 12h00 de quarta-feira até às 3h00 de quinta-feira.

