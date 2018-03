Nas Notícias Massa de ar tropical poderá causar fenómenos extremos Por

Uma massa de ar tropical poderá provocar fenómenos meteorológicos extremos, em todo o território continental, nesta quarta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa chuvas fortes em curtos períodos de tempo.

As melhorias ligeiras do estado do tempo, nesta terça-feira, devem dar lugar a chuvas intensas em curtos períodos de tempo.

Uma nova depressão, que se encontra na costa ocidental dos EUA, vai percorrer o Atlântico e trazer massas de ar tropicais, responsáveis por aguaceiros fortes.

Deste modo, nesta quarta-feira, é aguardada muita precipitação, em todo o território.

Há condições propícias para eventos extremos, no que diz respeito a chuvas, que podem ser sob a forma de granizo.

Outro fenómeno meteorológico invulgar ocorreu a 27 de fevereiro, dia em que se registou chuva com congelação.

Ocorre quando, “junto à superfície, existe uma massa de ar frio”, e “sobre esse local se aproxima uma superfície frontal quente que origina precipitação, e que apresenta temperaturas mais elevadas”.

O IPMA está a pedir fotos onde se verificou esta ocorrência incomum.

