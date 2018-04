Nacional Marta Andrino vai ser mãe de um menino Por

“Vem aí mais um RAPAZ”. Foi desta forma que Marta Andrino revelou, nas suas redes sociais, que ia ser mãe de mais um menino. O sexo do segundo filho da atriz com Frederico Amaral foi confirmado através de um rastreio pré-natal não invasivo. O nascimento do bebé está previsto para meados de maio de 2018.

“É um bebé planeado, desejado. Quando começámos a falar no assunto do segundo filho, eu engravidei logo. Fizemos o rastreio Neobona, para ficarmos mais descansados quanto à sua saúde!”, conta.

Marta Andrino revela que “nesta segunda gravidez teve “mais inseguranças e macaquinhos na cabeça”.

“Na primeira nem por isso, fui muito descontraída. Agora talvez tenha ouvido mais histórias, ou o facto de ter 30 anos e há coisas diferentes que já tive de fazer, e nada como tirar as dúvidas e viver em tranquilidade os meses seguintes… e ainda tivemos o bónus de descobrir o sexo do bebé”, remata Marta. No que diz respeito à preferência do sexo do bebé, a mamã “tinha vontade de ter outro rapaz, o Frederico talvez uma menina. Mas não podemos falar em preferência, o importante mesmo é a saúde”, conta.

A atriz confessa ainda as diferenças que sente em relação à primeira gravidez:

“A maneira como o meu corpo se foi desenvolvendo. Eu estava grávida de 8 semanas e achava que todos já tinham reparado, porque a barriga começou logo a “sair”. O corpo já tem uma memória e reage mais cedo. Pontualmente, e diferente da gravidez do Manuel, tive azia uns tempos, o que é muito comum. De resto, apenas algum cansaço associado aos cuidados que o Manuel exige. Desejos? Algum açúcar!”.

Marta Andrino e Frederico Amaral estão juntos há 4 anos e foi a área da televisão que os juntou. O casal já tem um filho – Manuel – com 2 anos. Grávida de 33 semanas, Marta admite que ainda não escolheram o nome, mas que há um top 3 na lista de possibilidades – todas começadas pela letra A.

