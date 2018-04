Motores Marrocos Desert Challenge já em marcha Por

A edição 2018 do Morocco Desert Challenge já está em andamento, com a realização das verificações documentais e técnicas, com Elisabete Jacinto já no norte de África para participar nesta concorrida prova.

No MAN TGS que ostenta o # 503, a piloto do Montijo volta a ser acompanhada pelo navegador José Marques e pelo mecânico Marco Cochinho. Um trio que se conhece bem e já possui uma grande experiência destas andanças, estando já em ‘contagem decrescente’ para o prólogo, que dá iniciou à fase competitiva do evento.

AIFA

“Este é um dia onde se verifica alguma azáfama. Temos horários a cumprir e não nos podemos distrair. Mal temos tempo para respirar fundo quando toda esta parte administrativa fica terminada, pois temos logo a seguir o briefing onde nos são dadas uma série de indicações que é preciso ter em conta”, reflete Elisabete Jacinto em vésperas da prova.

“Gostamos de olhar para os camiões dos nossos adversários e adivinhar as suas capacidades… de cumprimentar toda a gente mas o tempo não chega… é impressionante ver o número de pessoas que se reuniram este ano e todos estes veículos prontos para correr”, revelou ainda a piloto portuguesa.

A primeira etapa do Morocco Desert Challenge começa domingo na lendária Plage Blanche, que fica a 250 quilómetros de Agadir. Será disputado um prólogo com 77 quilómetros cronometrados que constituirá uma boa adaptação ao ritmo da corrida e servirá para estabelecer a ordem de partida para a segunda jornada desta prova.